В Одесі злочинець під час затримання підірвав гранатою поліцейських

Затримували торговця зброєю

В Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждало троє оперативників внутрішньої безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

«На Одещині під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції. За скоєний зловмисник понесе кримінальну відповідальність», – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки — жительки Луганщини — до незаконних оборудок зі зброєю. Правоохоронці у рамках розслідування задокументували факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

«Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала», – зазначається у повідомленні.

Від вибуху троє оперативників отримали осколкові поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше поліція Києва затримала організовану групу осіб, які викрали 39 транспортних засобів. Організатор спланував дії п’ятьох учасників. У подальшому, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами. Сума збитків від дій злочинців становить понад 6 млн 500 тис. гривень.