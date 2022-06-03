  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. В Одесі злочинець під час затримання підірвав гранатою поліцейських
рус
    Події в Україні

    В Одесі злочинець під час затримання підірвав гранатою поліцейських

    Поліцейських госпіталізували, наразі загрози їхньому життю немає - В Одесі злочинець під час затримання підірвав гранатою поліцейських
    Поліцейських госпіталізували, наразі загрози їхньому життю немає
    фото: Нацполіція

    Затримували торговця зброєю

    В Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждало троє оперативників внутрішньої безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

    «На Одещині під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції. За скоєний зловмисник понесе кримінальну відповідальність», – йдеться у повідомленні.

    У поліції розповіли, що працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки — жительки Луганщини — до незаконних оборудок зі зброєю. Правоохоронці у рамках розслідування задокументували факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

    «Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала», – зазначається у повідомленні.

    Від вибуху троє оперативників отримали осколкові поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

    Нагадаємо, раніше поліція Києва затримала організовану групу осіб, які викрали 39 транспортних засобів. Організатор спланував дії п’ятьох учасників. У подальшому, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами. Сума збитків від дій злочинців становить понад 6 млн 500 тис. гривень.

    Теги: кримінал Одеса Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі злочинець під час затримання підірвав гранатою поліцейських