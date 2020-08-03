Дорожні роботи в Києві сягнули екватора: відремонтовано понад пів сотні вулиць



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У Києві зростає кількість доріг, відремонтованих середнім ремонтом із суцільним покриттям Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Дорожники звітують про завершення ремонту на половині запланованих об'єктів

У Києві із запланованих середніх ремонтів на 115 об’єктах вулично-дорожньої мережі завершено 58. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

«Із 2015 року Київ першим з усіх регіонів країни розпочав поступово відходити від малоефективного дрібного ремонту доріг. Щорічно в загальному обсязі ремонтних робіт частка дрібного ремонту зменшується. Натомість поступово зростає кількість об’єктів вулично-дорожньої мережі столиці, відремонтованих середнім ремонтом з суцільним покриттям», - зазначив він.

Зокрема, по оновленому покриттю поїхали на вул. Золотоворітській, Паторжинського, Привокзальній, Радунській, Пухівській, Петропавлівській, Архипенка, Олеся Гончара, І. Франка та ін.

Також на цих вулицях вирівняно бортовий камінь та виконано пониження на пішохідних переходах з облаштуванням тактильної плитки для людей з вадами зору.

Сьогодні середні ремонти тривають на понад 10 об’єктах. Це вул. Славгородська, Цвєтаєвої, Будівельників, Світлицького та ін.

На вул. Дегтярівській цими вихідними влаштували верхній шар покриття.

До кінця року середні ремонти будуть виконані на вулицях Новокостянтинівській, Волоській, Симиренка, Михайла Бойчука та інших.