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    Події в Україні

    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів

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    У Дніпрі зливова система витримала&nbsp; - У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі зливова система витримала 

    Усі комунальники були переведені на цілодобовий режим роботи

    У Дніпрі в неділю, 4 серпня, за кілька годин випала місячна норма опадів — зливова система витримала.

    Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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    «Ми очікували, що у Дніпрі буде така сама ситуація, як і в Одесі – там зламало дерева, затопило вулиці. Тож усі комунальники були переведені на цілодобовий режим роботи. Наразі у місті практично не видно наслідків негоди. Залишились невеликі гілки, які протягом декількох днів ми приберемо. Зливова система працює нормально», - зазначив Лисенко.

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    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів
    У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів

    У пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області зазначили, що рятувальники області й нині здійснюють всі заходи щодо ліквідації наслідків негоди, що відбулася 4 серпня.

    Зокрема, за викликом на місця падіння великих дерев рятувальники виїздили 8 разів.

    У Павлограді на придомовій території внаслідок вітру тополя висотою до 15 метрів впала на легковий автомобіль. Там же на території заводоуправління державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» сталося підтоплення підвального приміщення та прилеглої території на площі орієнтовно 200 кв. м.

    Як повідомили у пресслужбі «Дніпровських електромереж», без електропостачання залишилися десятки вулиць у містах Синельникове, Нікополі, Марганці, а також в смт Обухівка і місті Подгородне.

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