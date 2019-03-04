Дощ і сильний вітер: киян попередили про небезпеку



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Фахівці радять триматися подалі від рекламних щитів та дерев

Сьогодні, 4 березня, у Києві пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці дощ. Температура повітря підвищиться до +7...9 градусів тепла, а вночі опуститься до -1...1 градуса.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, 4 березня в Україні синоптики прогнозують дощ. У деяких регіонах країни температура повітря вдень підвищиться до +14.