Впоралися своїми силами. Стали відомі подробиці загоряння на будівництві ЖК Taryan Towers



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загорання було точковим на зовнішній стороні технічного поверху Фото: Taryan Group

Загорання тривало близько 15 хвилин і локалізовано силами служби безпеки забудовника ще до приїзду ДСНС

У девелоперської компанії Taryan Group, яка будує ЖК Taryan Towers, прокоментували ситуацію із пожежею в одному з будинків, що сталася 2 вересня.

Йдеться про точкове загорання, яке не пошкодило конструкцію будівлі. Таку інформацію опублікував на своїй сторінці в Facebook засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян.

«Загорання було точковим на зовнішній стороні технічного поверху, тривало близько 15 хвилин і локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкоджень будівлі немає», - написав він.

Окремо бізнесмен прокоментував заяви про загорання утеплювача: «У сторіз на відео добре видно, що утеплювач є негорючим матеріалом. Загорівся невеликий сегмент гідроізоляції, який знаходився на перекритті, на зовнішній стороні будівлі. За технологічним процесом ця гідроізоляція покривається бетонною стяжкою, після чого вона стає повністю закритою від зовнішніх впливів. Займання сталося на тій ділянці, де будівельники ще не приступили до покриття гідроізоляції».

Мхітарян підкреслив, що в усьому світі будівлі будь-якої значної висоти гасять не пожежними кранами, а сучасними системами пожежогасіння.

«У Taryan Towers ми використовуємо найкращі світові практики. У нашому проекті передбачена система пожежної сигналізації та оповіщення та управління евакуацією і автоматика протипожежних систем, які з запасом відповідають державним нормам і є одними з найбільш передових в нашій країні», - запевняє він.

Кожну секцію обладнують трьома, замість необхідних двох, ліфтами транспортування пожежних підрозділів, незадимлюваними сходами, а також передбачають спринклерну систему пожежогасіння у всіх зонах загального користування. На кожному поверсі передбачені засоби індивідуального захисту і пожежні гідранти, а також сигналізація і система миттєвого оповіщення.

«Хтось шукає сенсацію, але нічого страшного не сталося. Це загоряння закінчилося, не розпочавшись. Але можна констатувати, що це був тест на пожежостійкість будинку, і його пройдено», - підсумував Мхітарян.

Нагадаємо, увечері 2 вересня на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, його локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС.