Другого «мінера» мосту Метро випустили з психлікарні та визнали осудним



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Затриманий Віталій Ткаленко

Віталію Ткаленку загрожує до 8 років в'язниці

Віталія Ткаленка, який 2 червня повідомив про замінування мосту Метро у Києві і якого після цього перевели до спеціалізованого психіатричного закладу, відпустили з нього.

Його перевели під цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться у рішенні слідчої судді від 2 вересня 2020 року.

В ухвалі суду зазначається, що суддя частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу слідчого, який за погодженням прокурора просив про тримання під вартою. Суд поклав на підозрюваного низку зобов’язань.

Водночас як розповіла «Українській правді» речниця прокуратури Києва Надія Максимець, експертиза визнала Ткаленка осудним. Відтак наразі немає підстав тримати його у психлікарні.

Кримінальне провадження вже на завершальній стадії та найближчим часом буде скеровано до суду для розгляду по суті, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 3 червня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро. Підозрюваного було взято під арешт на два місяці.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника». О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

2 червня чоловіку повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).