Поліція оголосила підозру «мінеру» мосту Метро



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Спецпризначенці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Фото: Нацполіція

До суду готується клопотання про взяття чоловіка під варту

Слідчим Дніпровського управління поліції Києва повідомлено про підозру чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати столичний міст Метро.

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1988 року народження. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили.

Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

Наразі до Дніпровського районного суду Києва готується клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

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