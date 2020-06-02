У Авакова розповіли, яке звинувачення висунуть «мінеру» мосту Метро



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«Мінер» мосту – мешканець Київщини Фото: Нацполіція

Правоохоронці направлять затриманого на психіатричний огляд

Чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде висунуто звинувачення у спробі теракту. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Ця особа затримана, буде пред'явлено звинувачення в спробі теракту, і далі він буде направлений на психіатричний огляд, для того, щоб з'ясувати його осудність. Добре, що все закінчилося безпечно. І погано, звичайно, що десятки тисяч киян і гостей міста були змушені стояти в заторах, бо нам треба було перекрити міст, тому що ми діяли, виходячи з ситуації, якби у нього була справжня вибухівка», – сказав він «Сегодня».

Також Геращенко назвав низку причин, чому став можливим такий інцидент.

«Ситуація така, що навесні, на думку психологів, завжди загострюються почуття у тих людей, у яких є складнощі з психікою. Це раз. Друге: після двох місяців карантину у багатьох людей накопичилася певна злість, ненависть до того, що відбувається в суспільстві. Можливо, це теж частина проблеми. Слава Богу, що сьогодні все минуло безпечно, професійно, поліція негайно виїхала на місце, про яке заявив «мінер», на міст Метро», – сказав він.

До того ж, заступник міністра додав, що переговори з чоловіком, що погрожував підірвати міст Метро, особисто проводив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

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