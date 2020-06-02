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    У Авакова розповіли, яке звинувачення висунуть «мінеру» мосту Метро

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    <p>&laquo;Мінер&raquo; мосту &ndash; мешканець Київщини</p> - У Авакова розповіли, яке звинувачення висунуть «мінеру» мосту Метро

    «Мінер» мосту – мешканець Київщини

    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці направлять затриманого на психіатричний огляд

    Чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде висунуто звинувачення у спробі теракту. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Ця особа затримана, буде пред'явлено звинувачення в спробі теракту, і далі він буде направлений на психіатричний огляд, для того, щоб з'ясувати його осудність. Добре, що все закінчилося безпечно. І погано, звичайно, що десятки тисяч киян і гостей міста були змушені стояти в заторах, бо нам треба було перекрити міст, тому що ми діяли, виходячи з ситуації, якби у нього була справжня вибухівка», – сказав він «Сегодня».

    Також Геращенко назвав низку причин, чому став можливим такий інцидент.

    «Ситуація така, що навесні, на думку психологів, завжди загострюються почуття у тих людей, у яких є складнощі з психікою. Це раз. Друге: після двох місяців карантину у багатьох людей накопичилася певна злість, ненависть до того, що відбувається в суспільстві. Можливо, це теж частина проблеми. Слава Богу, що сьогодні все минуло безпечно, професійно, поліція негайно виїхала на місце, про яке заявив «мінер», на міст Метро», – сказав він.

    До того ж, заступник міністра додав, що переговори з чоловіком, що погрожував підірвати міст Метро, особисто проводив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

    О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

    Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

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