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Частково відновлено електропостачання в Київській області: деталі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Частково відновлено електропостачання в Київській області: деталі
фото звідкритих джерел
У Київській області наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання

Без світла наразі близько 70% мешканців Київщини

Енергетики ДТЕК разом із усіма рятувальними службами продовжують ліквідувати наслідки ударів по енергооб’єктах, що нанесла Росія 23 листопада. Ситуація лишається складною, проте контрольованою.

Станом на ранок 24 листопада вже відновлена подача електроенергії 30% споживачів в області, в першу чергу на об'єкти критичної інфраструктури: водопостачання та лікарень. Продовжуємо працювати над подачею електроенергії для всієї області.

За ніч заживили всі енергооб’єкти, що подають напругу на Правий берег Київської області.

Станом на другу половину дня 24 жовтня продовжуємо також ремонт ліній ДТЕК Київські регіональні електромережі, що були пошкоджені через несприятливі погодні умови 23 листопада – крижаний дощ та обледеніння ліній електропередачі. 97 бригад енергетиків працюють, щоб відновити подачу світла для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.

Водночас за вказівкою системного оператора НЕК «Укренерго» в Київській області наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми. Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера «Укренерго», а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені через негоду. Без світла наразі близько 70% мешканців Київщини.

Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.

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Теги: росія ремонт водопостачання Укренерго

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