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    ДТП-гармошка: подробиці масштабної аварії на Теліги

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    Легковик затиснуло між двома вантажними автівками - ДТП-гармошка: подробиці масштабної аварії на Теліги
    Фото: kiev.informator.ua
    Легковик затиснуло між двома вантажними автівками

    У Києві сталося ДТП за участю чотирьох автівок, є постраждалий

    У четвер, 9 серпня, в Києві за адресою вулиця Олени Теліги на спуску, не доїжджаючи до Кирилівської церкви, сталося ДТП. Зіткнулися Mercedes-Benz, Opel Astra, «Газель» і FAW.

    Аварія сталася близько 12:00.

    За попередньою інформацією, всі автомобілі їхали в середньому ряду у бік Почайної. Потік машин почав зупинятися і Mercedes врізався в Opel. Той в свою чергу - у «Газель». Четвертим учасником ДТП став FAW, в якого врізалася «Газель».

    Через зіткнення автомобілів постраждав водій Opel. На місце приїжджали медики і госпіталізували чоловіка. Попередньо, у нього закрита черепно-мозкова травма. На момент госпіталізації він був у свідомості, але скаржився на запаморочення і біль в області голови та шиї.

    За словами поліції, аварія сталася, швидше за все, через те, що водій Mercedes-Benz не дотримувався дистанції і перевищив швидкість. Подробиці події з'ясовуються.

    Джерело: Інформатор

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