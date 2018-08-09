ДТП-гармошка: подробиці масштабної аварії на Теліги



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Фото: kiev.informator.ua Легковик затиснуло між двома вантажними автівками

У Києві сталося ДТП за участю чотирьох автівок, є постраждалий

У четвер, 9 серпня, в Києві за адресою вулиця Олени Теліги на спуску, не доїжджаючи до Кирилівської церкви, сталося ДТП. Зіткнулися Mercedes-Benz, Opel Astra, «Газель» і FAW.

Аварія сталася близько 12:00.

За попередньою інформацією, всі автомобілі їхали в середньому ряду у бік Почайної. Потік машин почав зупинятися і Mercedes врізався в Opel. Той в свою чергу - у «Газель». Четвертим учасником ДТП став FAW, в якого врізалася «Газель».

Через зіткнення автомобілів постраждав водій Opel. На місце приїжджали медики і госпіталізували чоловіка. Попередньо, у нього закрита черепно-мозкова травма. На момент госпіталізації він був у свідомості, але скаржився на запаморочення і біль в області голови та шиї.

За словами поліції, аварія сталася, швидше за все, через те, що водій Mercedes-Benz не дотримувався дистанції і перевищив швидкість. Подробиці події з'ясовуються.

Джерело: Інформатор