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    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota

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    ДТП у Києві - ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    Фото: kiev.informator.ua
    ДТП у Києві

    Зі слів водія Toyota, він рухався на зелене світло

    У понеділок, 13 серпня, на перетині бульвару Шевченка і вулиці Терещенківській зіткнулися Lada і Toyota Rav 4. Пасажирів «Жигулі» госпіталізували. ДТП сталося близько 10:00.

    По бульвару Шевченка з боку вулиці Хрещатик в середньому ряду рухалася Toyota Rav 4. По вулиці Терещенківській в сторону вулиці Антоновича рухався автомобіль Lada (ВАЗ 2112). Зіткнення сталося на перехресті. ВАЗ вдарив Toyota в ліву передню частину.

    Зі слів водія Rav 4, він рухався на зелене світло. У «японці» постраждалих немає. В автомобілі спрацювали подушки безпеки. Без видимих пошкоджень «швидка» госпіталізувала двох жінок, пасажирів «жигулі». За попередньою інформацією, у однієї жінки підозра на черепно-мозкову, а у другій - травми живота.

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    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota
    Фото: kiev.informator.ua

    На місці працює поліція, опитує свідків. Очікують слідчо оперативну групу.

    Нагадаємо, на Київщині у неділю, 12 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє людей.

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