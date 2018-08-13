ДТП із постраждалими у Києві: зіткнулися Lada і Toyota



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kiev.informator.ua ДТП у Києві

Зі слів водія Toyota, він рухався на зелене світло

У понеділок, 13 серпня, на перетині бульвару Шевченка і вулиці Терещенківській зіткнулися Lada і Toyota Rav 4. Пасажирів «Жигулі» госпіталізували. ДТП сталося близько 10:00.

По бульвару Шевченка з боку вулиці Хрещатик в середньому ряду рухалася Toyota Rav 4. По вулиці Терещенківській в сторону вулиці Антоновича рухався автомобіль Lada (ВАЗ 2112). Зіткнення сталося на перехресті. ВАЗ вдарив Toyota в ліву передню частину.

Зі слів водія Rav 4, він рухався на зелене світло. У «японці» постраждалих немає. В автомобілі спрацювали подушки безпеки. Без видимих пошкоджень «швидка» госпіталізувала двох жінок, пасажирів «жигулі». За попередньою інформацією, у однієї жінки підозра на черепно-мозкову, а у другій - травми живота.

На місці працює поліція, опитує свідків. Очікують слідчо оперативну групу.

Нагадаємо, на Київщині у неділю, 12 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє людей.