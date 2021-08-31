У Києві четвертого вересня обмежать рух транспорту через забіг. Графік перекриття вулиць

Киянам та гостям столиці рекомендують завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами

У Києві 4 вересня у зв’язку із проведенням забігу Uklon Night Run 2021 буде обмежено рух транспорту на Подолі та Набережному шосе, через що буде змінено маршрути громадського транспорту. Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу.

«Перекриття доріг – необхідна умова проведення будь-якого масового змагання задля запоруки безпеки учасників старту», – зазначають у Run Ukraine, які організовують забіг.

У програмі івенту – індивідуальні дорослі старти 2 км , 5 км та 10 км , командні старти та дитячі забіги.

Киянам та гостям столиці рекомендують завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

З 18:00 3 вересня до 08:00 5 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).

Графік перекриття вулиць 4 вересня 2021 року:

вул. Петра Сагайдачного – з 17:00 до 23:00

Боричів узвіз – з 18:00 до 23:00

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського мосту) – з 18:00 до 23:00

Гаванський міст (в напрямку Північного мосту) – з 18:00 до 23:00

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — з 18:00 до 23:00

Набережне шосе (в напрямку Гаванського мосту: від з’їзду з мосту Метро до Гаванського мосту) – з 18:00 до 23:00

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 18:00 до 23:00

поворот з мосту Метро на Набережне шосе – з 18:00 до 23:00

Увага! Проїзд по Набережному шосе з Подолу в сторону станції метро «Видубичі» буде відкрито.

Цікаво, що під час забігу організатори нагородять учасників у найоригінальніших костюмах.

«Ти можеш бути ким завгодно і пробігти свою дистанцію у будь-якому образі. Супермен, пірат, Бетмен, Халк або чарівна фея? Джеймс Бонд, Індіана Джонс або Чугайстер? Чекаємо на старті у будь-якому вигляді», – зазначають у Run Ukraine.