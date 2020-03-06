  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки (фото)

    • Розсилка
    Водій&nbsp;<span>MAN був затиснутий у зім'ятій кабіні</span> - ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки (фото)
    Водій MAN був затиснутий у зім'ятій кабіні
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій MAN здійснив зіткнення з автомобілем Scania, що рухався назустріч

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 6 березня у с. Волиця на трасі Київ-Ковель, водій вантажного автомобіля MAN отримав травми різного ступеня тяжкості та був затиснутий конструкціями понівеченого авто. Для його деблокації на місце ДТП виїжджали рятувальники ДСНС.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дзвінок про необхідність надання допомоги надійшов до оперативно - диспетчерської служби Бородянського району о 01:58.

    По прибуттю на місце виклику, встановлено що сталось зіткнення двох вантажних автомобілів MAN та Scania. В автомобілі Scania в результаті зіткнення відбулась розгерметизація паливного баку та в подальшому витік пального на дорожнє полотно.

    Черговий караул, який виїхав на місце події, провів роботу по деблокації постраждалого чоловіка з пошкодженої вантажівки MAN за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту. Водія передали працівникам карети швидкої допомоги.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки (фото)
    ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки (фото)

    Також рятувальники відключили клемні з’єднання від акумуляторної батареї вантажівки Scania та здійснили змивання розлитого пального з проїжджої частини.

    Для проведення робіт залучалась одна одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу ДСНС.

    Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

    Як повідомлялося, упродовж минулої ночі патрульні Київщини зафіксували три ДТП за участю вантажівок.

    ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ