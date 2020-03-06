ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки (фото)



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Водій MAN був затиснутий у зім'ятій кабіні Фото: Патрульна поліція Київської області

Водій MAN здійснив зіткнення з автомобілем Scania, що рухався назустріч

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 6 березня у с. Волиця на трасі Київ-Ковель, водій вантажного автомобіля MAN отримав травми різного ступеня тяжкості та був затиснутий конструкціями понівеченого авто. Для його деблокації на місце ДТП виїжджали рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Дзвінок про необхідність надання допомоги надійшов до оперативно - диспетчерської служби Бородянського району о 01:58.

По прибуттю на місце виклику, встановлено що сталось зіткнення двох вантажних автомобілів MAN та Scania. В автомобілі Scania в результаті зіткнення відбулась розгерметизація паливного баку та в подальшому витік пального на дорожнє полотно.

Черговий караул, який виїхав на місце події, провів роботу по деблокації постраждалого чоловіка з пошкодженої вантажівки MAN за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту. Водія передали працівникам карети швидкої допомоги.

Також рятувальники відключили клемні з’єднання від акумуляторної батареї вантажівки Scania та здійснили змивання розлитого пального з проїжджої частини.

Для проведення робіт залучалась одна одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу ДСНС.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

Як повідомлялося, упродовж минулої ночі патрульні Київщини зафіксували три ДТП за участю вантажівок.