Серйозна ДТП на Набережному шосе паралізувала рух (відео)

На Набеженому шосе сталося зіткнення трьох автомобілів

Сьогодні, 20 квітня, на Набережному шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія за участю трьох автомобілів Volkswagen, KIA і Ford трапилася на ділянці між мостом Патона і Дніпровським узвозом у напрямку моста.

Причини ДТП уточнюються.

Через ДТП рух транспорту серйозно обмежено.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

А в ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.