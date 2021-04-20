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    Серйозна ДТП на Набережному шосе паралізувала рух (відео)

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    Через ДТП заблоковано рух двома смугами - Серйозна ДТП на Набережному шосе паралізувала рух (відео)
    Через ДТП заблоковано рух двома смугами
    Фото: скріншот з відео

    На Набеженому шосе сталося зіткнення трьох автомобілів

    Сьогодні, 20 квітня, на Набережному шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія за участю трьох автомобілів Volkswagen, KIA і Ford трапилася на ділянці між мостом Патона і Дніпровським узвозом у напрямку моста.

    Причини ДТП уточнюються.

    Через ДТП рух транспорту серйозно обмежено.

    Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

    А в ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.

    Теги: ДТП Київ автомобіль
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