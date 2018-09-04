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    ДТП з фурою і позашляховиком під Києвом: рятувальники дістали з авто чоловіка і дитину

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    Деблокування чоловіка з автомобіля - ДТП з фурою і позашляховиком під Києвом: рятувальники дістали з авто чоловіка і дитину
    Фото: ДСНС
    Деблокування чоловіка з автомобіля

    Рятувальники дістали водія з автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту

    У понеділок, 3 вересня, о 15:05 до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилася на автодорозі Київ - Одеса біля с. Круглик. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани.

    «На місці події рятувальниками встановлено, що відбулось зіткнення легкового автомобіля Toyota Land Cruiser з вантажним автомобілем. В транспортному засобі перебував громадянин та дитина, які не могли самостійно залишити його. В присутності медичних працівників, за допомогою гідравлічного інструменту, гнучкого тросу та підручних засобів було здійснено деблокування з автомобіля чоловіка та передано його до карети швидкої допомоги», - інформують у ДСНС.

    Дитину ж 2015 року народження з автомобіля дістали свідки та передали до рук матері.

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    ДТП з фурою і позашляховиком під Києвом: рятувальники дістали з авто чоловіка і дитину
    ДТП з фурою і позашляховиком під Києвом: рятувальники дістали з авто чоловіка і дитину
    ДТП з фурою і позашляховиком під Києвом: рятувальники дістали з авто чоловіка і дитину
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, у понеділок повідомлялося, що під Києвом позашляховик залетів під фуру. Машину до пасажирських сидінь загнало під фуру.

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