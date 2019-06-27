Кличко: Літо – найактивніша пора для ремонту мостів та доріг у місті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко Фото Станіслава Груздєва, Главком

Мер Києва пояснив причину заторів

У зв‘язку з активною фазою ремонтних робіт на мостах та дорогах столиці в місті збільшилися затори. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо Київ-98fm.

«Літо – максимально ефективний час для ремонту мостів та доріг в Києві. Коли менше транспортне навантаження і багато людей у відпустках, - зазначив Кличко. - Тому активна фаза ремонтів припадає на літній період. З цим і пов’язані нинішні затори в столиці. Всі сили кинуті, аби максимально швидко відремонтувати найпроблемніші мости, щоб восени вони функціонували в звичному режимі», - сказав мер Києва.

Він нагадав, що більшість столичних мостів побудували більше 40-50 років тому. І за цей час ці шляхопроводи не реконструювали. Відповідно, на сьогодні 75 столичних мостів знаходяться в аварійному стані, три з них – в дуже поганому. За останніх чотири роки в столиці було відремонтовано 26 штучних споруд (мостів та шляхопроводів).

Мер зауважив, що сьогодні, тривають ремонтні роботи, зокрема, на Південному мосту, Русанівському метро мосту, будують новий Шулявський шляхопровід.

«Я хочу вибачитися перед людьми, які щоранку та ввечері стоять в заторах на Південному мосту, мосту Метро. Там наразі тривають ремонтні роботи. Іноді мені скаржаться, що робітників не видно на Русанівському мосту. А ми багато робіт здійснюємо під основною конструкцією цього мосту. Є технологічні речі, які ми не можна швидко зробити», - пояснив мер столиці.

Щодо Подільсько-Воскресенського мосту, то візуально кияни побачать зміни у його зовнішньому вигляді вже до кінця літа – там розпочали знімати іржаві тимчасові підпірки. “Якщо у нас не буде ніяких форс-мажорних обставин, до кінця наступного року ми плануємо запустити автосполучення між лівим та правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст. Наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину”, - наголосив Кличко.

А до кінця цього року планують запустити рух новим Шулявським шляхопроводом.

«Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень, реконструкція мосту Патона – приблизно 4-5 млрд гривень, добудова Подільсько-Воскресенського мосту – близько 6-7 млрд гривень. Це великі кошти! Ми збільшили бюджет нашого міста з 18 млрд гривень в 2014 році до 60 млрд гривень цього року. Але, я вам скажу, і 60 млрд доларів буде не достатньо, щоб оновити інфраструктуру столиці. Адже багато років у неї не вкладали коштів», - зазначив Віталій Кличко.