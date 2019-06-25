Ремонт моста, що посипався на Осокорках, зірвався рік тому через брак грошей



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24 червня уламки шляхопроводу на Осокорках обвалилися на автомобіль Фото: Інформатор

У вересні минулого року було оголошено тендер на протиаварійний ремонт мосту очікуваною вартістю 23,67 млн грн

У бюджеті Києва ще восени 2018 року не знайшлося коштів на ремонт шляхопроводу біля станції метро «Осокорки», уламки якого 24 червня 2019 року обвалилися на автомобіль. Про це свідчить інформація у системі ProZorro.

У травні 2018 року КП «Київавтошляхміст» замовило обстеження шляхопроводу на перетині вулиці Дніпровська Набережна і проспекту Миколи Бажана за 1,05 млн грн. За результатами обстеження «Київавтошляхміст» у вересні оголосив тендер на протиаварійний ремонт мосту очікуваною вартістю 23,67 млн грн. Закупівлю мали фінансувати за бюджетною програмою «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів», однак у жовтні замовник відмінив тендер через скорочення видатків на ремонт мосту.

У березні 2019 року «Київавтошляхміст» удруге замовив обстеження шляхопроводу за 1,15 млн грн.

Разом із тим, комунальна корпорація «Київавтодор» у квітні 2018 року замовила ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва» проект капремонту Дніпровської Набережної від «Осокорок» до будинку №21 за 3,40 млн грн. Його мають надати до липня 2019 року.

У завданні на проектування не сказано, що передбачається ремонт шляхопроводу. Проте в кошторисі до договору вказані об’єкти-аналоги (співставні об’єкти, використовувані для скорочення строків проектування), які включають будівництво транспортних розв’язок.

Крім того, нещодавно «Київавтодор» у капремонт вулиці Борщагівської включив також ремонт шляхопроводу «Індустріальний міст» на перетині з вулицею Вадима Гетьмана.

Отже, ймовірно, Дніпровську Набережну ремонтуватимуть разом зі шляхопроводом.

Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

В інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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Джерело: Наші гроші