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    Ремонт моста, що посипався на Осокорках, зірвався рік тому через брак грошей

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    24 червня уламки шляхопроводу на Осокорках обвалилися&nbsp;на автомобіль - Ремонт моста, що посипався на Осокорках, зірвався рік тому через брак грошей
    24 червня уламки шляхопроводу на Осокорках обвалилися на автомобіль
    Фото: Інформатор

    У вересні минулого року було оголошено тендер на протиаварійний ремонт мосту очікуваною вартістю 23,67 млн грн

    У бюджеті Києва ще восени 2018 року не знайшлося коштів на ремонт шляхопроводу біля станції метро «Осокорки», уламки якого 24 червня 2019 року обвалилися на автомобіль. Про це свідчить інформація у системі ProZorro.

    У травні 2018 року КП «Київавтошляхміст» замовило обстеження шляхопроводу на перетині вулиці Дніпровська Набережна і проспекту Миколи Бажана за 1,05 млн грн. За результатами обстеження «Київавтошляхміст»  у вересні оголосив тендер на протиаварійний ремонт мосту очікуваною вартістю 23,67 млн грн. Закупівлю мали фінансувати за бюджетною програмою «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів», однак у жовтні замовник відмінив тендер через скорочення видатків на ремонт мосту.

    У березні 2019 року «Київавтошляхміст» удруге замовив обстеження шляхопроводу за 1,15 млн грн. 

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    Разом із тим, комунальна корпорація «Київавтодор» у квітні 2018 року замовила ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва» проект капремонту Дніпровської Набережної від «Осокорок» до будинку №21 за 3,40 млн грн. Його мають надати до липня 2019 року.

    У завданні на проектування не сказано, що передбачається ремонт шляхопроводу. Проте в кошторисі до договору вказані об’єкти-аналоги (співставні об’єкти, використовувані для скорочення строків проектування), які включають будівництво транспортних розв’язок.

    Крім того, нещодавно «Київавтодор» у капремонт вулиці Борщагівської включив також ремонт шляхопроводу «Індустріальний міст» на перетині з вулицею Вадима Гетьмана.

    Отже, ймовірно, Дніпровську Набережну ремонтуватимуть разом зі шляхопроводом.

    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

    В інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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    Джерело: Наші гроші

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