Дві сотні будівель у Києві залишилися без тепла і гарячої води (адреси)



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Київтеплоенерго планує до кінця доби завершити усі роботи і відновити постачання тепла та гарячої води киянам

Сьогодні, 27 лютого, без тепла та гарячої води лишилися 199 будівель у Святошинському районі Києва. Ремонтні роботи тепломереж тривають за адресами: вул. Ніжинська, 12 та Героїв Севастополя, 11.

Як повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго», аварійно-відновлювальні бригади планують ліквідувати два пошкодження магістральних трубопроводів протягом дня.

«Роботи проводять у теплових камерах. Наразі спеціалісти усувають виявлені раніше пошкодження, ліквідацію яких було відкладено до потепління, щоб не відключати споживачам постачання тепла в морозну погоду. Над усуненням пошкоджень працює 3 аварійно-відновлювальні бригади. Наші спеціалісти працюють максимально оперативно, щоб уже до кінця доби завершити усі роботи і відновити постачання тепла та гарячої води киянам», - йдеться у повдіомленні.

На час ліквідації пошкоджень послуги призупинено до 199 будівель (157 житлових будинків, 8 дитячих закладів, 3 шкіл, 3 лікувальних закладів та 28 відомств) за наступними адресами:

вул. Деснянська,19;

вул. Дністровська, 19:

вул. Західна, 4, 11, 12, 14, 1/6, 4, 3д, 3ц;

пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;

бул. І.Лепсе,3-29;

вул. Машинобудівна,21-40;

пров. Машинобудівний, 27, 28;

пров. Металістів, 1;

вул. Ніжинська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 2/4;

вул. Полк. Шутова, 13;

вул. Василенка, 4-23б;

вул. Героїв Севастополя, 1-22а;

вул. Борщагівська, 189-204г;

вул. Виборзька, 87-91а;

вул. Гарматна, 18-44/2;

вул. Ген. Тупікова, 4-14г.

«Оперативно дізнатися інформацію за конкретною адресою Ви можете на сайті Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557 -https://1557.kyiv.ua , або за телефоном - 1557 (зі стаціонарного) та (044) 500-15-57 (з мобільного)», - додали у «Київтеплоенерго».