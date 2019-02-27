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    Дві сотні будівель у Києві залишилися без тепла і гарячої води (адреси)

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    Дві сотні будівель у Києві залишилися без тепла і гарячої води (адреси)

    Київтеплоенерго планує до кінця доби завершити усі роботи і відновити постачання тепла та гарячої води киянам

    Сьогодні, 27 лютого, без тепла та гарячої води лишилися 199 будівель у Святошинському районі Києва. Ремонтні роботи тепломереж тривають за адресами: вул. Ніжинська, 12 та Героїв Севастополя, 11.

    Як повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго», аварійно-відновлювальні бригади планують ліквідувати два пошкодження магістральних трубопроводів протягом дня.

    «Роботи проводять у теплових камерах. Наразі спеціалісти усувають виявлені раніше пошкодження, ліквідацію яких було відкладено до потепління, щоб не відключати споживачам постачання тепла в морозну погоду. Над усуненням пошкоджень працює 3 аварійно-відновлювальні бригади. Наші спеціалісти працюють максимально оперативно, щоб уже до кінця доби завершити усі роботи і відновити постачання тепла та гарячої води киянам», - йдеться у повдіомленні.

    На час ліквідації пошкоджень послуги призупинено до 199 будівель (157 житлових будинків, 8 дитячих закладів, 3 шкіл, 3 лікувальних закладів та 28 відомств) за наступними адресами:

    • вул. Деснянська,19;
    • вул. Дністровська, 19:
    • вул. Західна, 4, 11, 12, 14, 1/6, 4, 3д, 3ц;
    • пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;
    • бул. І.Лепсе,3-29;
    • вул. Машинобудівна,21-40;
    • пров. Машинобудівний, 27, 28;
    • пров. Металістів, 1;
    • вул. Ніжинська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 2/4;
    • вул. Полк. Шутова, 13;
    • вул. Василенка, 4-23б;
    • вул. Героїв Севастополя, 1-22а;
    • вул. Борщагівська, 189-204г;
    • вул. Виборзька, 87-91а;
    • вул. Гарматна, 18-44/2;
    • вул. Ген. Тупікова, 4-14г.

    «Оперативно дізнатися інформацію за конкретною адресою Ви можете на сайті Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557 -https://1557.kyiv.ua , або за телефоном - 1557 (зі стаціонарного) та (044) 500-15-57 (з мобільного)», - додали у «Київтеплоенерго».

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