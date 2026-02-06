У Ворзелі від голоду та холоду помер кінооператор Павло Лойко

Останнім часом Павло та Світлана Лойко вели відлюдницький спосіб життя

На Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко. Людина, яка присвятила життя розвитку українського кіно та працювала над культовими стрічками, зокрема фільмом «Пропала грамота», померла від виснаження 4 лютого. Про це повідомила вдова відомого композитора Ігоря Поклада Світлана Поклад, яка є сусідкою родини кінооператора, інформує «Главком».

За словами Світлани Поклад, Павло Лойко та його дружина Лідія мешкали у Ворзелі ще з 90-х років. Останнім часом подружжя, якому вже за 80, вело відлюдницький спосіб життя – вони не хотіли нікого обтяжувати власними проблемами. Як розповіла вдова Поклада, через відсутність грошей на їжу вони виживали лише на воді. Серце чоловіка не витримало виснаження та холоду.

«Вночі помер сусід… І тепер найстрашніше. Він помер від голоду та холоду… Сімʼя – він і дружина…Більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого в своє життя не пускали. Максимум – добрий день, добрий вечір. А так – діляночка, городина… І вік 80+…. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді…, бо не було грошей на їжу», – написала Світлана Поклад.

Після розголосу та втручання сусідів, староста селища Вячеслав Преподобний повідомив, що Павла Лойка поховають за рахунок місцевого бюджету. Проте люди переживають, що пані Лідія залишилася зовсім одна у скрутному матеріальному становищі. Сусіди та волонтери закликають соціальні служби, Держкіно та Міністерство культури звернути увагу на долю жінки.

«Будь ласка, озирніться навколо себе, згадайте, можливо десь поруч з вами замерзає літня людина... Не проходьте повз, не будьте байдужими. Нехай цей жахливий випадок стане нам усім страшним уроком», – написала у мережі Світлана Поклад.

Місцеві мешканці планують звернутися до влади з ініціативою регулярного моніторингу стану самотніх літніх людей, аби запобігти повторенню таких трагедій у майбутньому.

Павло Лойко був професіоналом високого класу, випускником ВДІКу, багато років працював на кіностудії імені О. Довженка, зробивши вагомий внесок у золотий фонд українського кінематографа.

