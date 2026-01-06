Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського

Дисидент пояснив, чим загрожує Путіну завершення війни з Україною

Президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, політв’язень часів СРСР, філософ і релігієзнавець Мирослав Маринович.

Якщо буде підписана мирна угода, українці, ймовірно, сприймуть її по-різному: одні – як капітуляцію, інші – як шлях до завершення війни. «Я не заздрю президенту України і взагалі його команді. По-перше, йому потрібно брати участь у грі, яку веде Трамп, бо відмова грати у цю гру означатиме розрив відносин з США, а ми не можемо дозволити собі цього на сьогодні. По-друге, треба грати в цю гру так, щоб тавро за те, що саме українська влада винна в тому, що Трамп залишився без Нобелівської премії миру, не лягло на Україну. Тому всі лавірування Зеленського я сприймаю саме таким чином», – розповів Маринович.

Зеленському доведеться грати дипломатичну гру з Трампом, щоб не погіршити відносини з США та уникнути звинувачень на користь України. «Чесно кажучи, особисто у мене терпець би вже увірвався. Я не дипломат і не політик і сказав би прямо в очі Трампу: «давайте кінчати з цим цирком». Зеленський цього сказати не може, і слава Богу», – додав Маринович.

За словами Мариновича, в нинішній ситуації надія на те, що у Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського. Українське суспільство вже звикло до розколів, це – наша природня стихія. Натомість розкол у російських елітах – це значно для Путіна страшніше.

«Якщо він погодиться з будь-яким миром – хай навіть будуть виконані 90% його побажань, а 10% буде на користь України – все одно російські еліти, які стежать за тим, щоб у них був тільки сильний лідер, вирішать, що він спотикається. А значить його треба змінювати. У Росії еліт з таким мисленням є дуже багато», – додав Маринович.

Водночас у Росії є еліти, які мислять інакше: вони не показують свого незадоволення публічно, але прагнуть швидкого завершення «СВО», скасування санкцій і відновлення бізнесу. «Я розумію, але не сподіваюся на це. Я побоююся, що оточенню Путіна може набриднути оця його гра, яку воно може сприйняти як прояв слабкості лідера, і вони вимагатимуть показати світу «кузькіну мать», – розповів він.

Маринович пригадав путч 1991 року. За його словами, тоді в Росії було дуже багато еліт, які хотіли перебудови, нового економічного життя, можливостей і так далі. Але владу спробували захопити ті, які навпаки хотіли показати жорстку руку, бо для них Горбачов був занадто слабким лідером. «Тому в мене вимальовується саме така картина, що Путіну буде складніше підписати договір з Україною, ніж нам із ним. Навіть якщо Трамп виб’є з України якісь поступки», – підкреслив Маринович.

В інтерв’ю «Главкому» Маринович оцінює шанси України у війні на виснаження, аналізує, чому Захід вже не той, що раніше, та закликає українські церкви до більш рішучих дій.

У 2024 році на Заході були переконані, що Путін в будь-якому разі проти членів НАТО не піде. Тільки реальні поразки можуть змусити Захід отямитися. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.