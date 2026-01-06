Головна Країна Політика
search button user button menu button

Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Путіну буде важче укласти угоду з Україною
колаж з відкритих джерел

Дисидент пояснив, чим загрожує Путіну завершення війни з Україною

Президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, політв’язень часів СРСР, філософ і релігієзнавець Мирослав Маринович.

Якщо буде підписана мирна угода, українці, ймовірно, сприймуть її по-різному: одні – як капітуляцію, інші – як шлях до завершення війни. «Я не заздрю президенту України і взагалі його команді. По-перше, йому потрібно брати участь у грі, яку веде Трамп, бо відмова грати у цю гру означатиме розрив відносин з США, а ми не можемо дозволити собі цього на сьогодні. По-друге, треба грати в цю гру так, щоб тавро за те, що саме українська влада винна в тому, що Трамп залишився без Нобелівської премії миру, не лягло на Україну. Тому всі лавірування Зеленського я сприймаю саме таким чином», – розповів Маринович.

Зеленському доведеться грати дипломатичну гру з Трампом, щоб не погіршити відносини з США та уникнути звинувачень на користь України. «Чесно кажучи, особисто у мене терпець би вже увірвався. Я не дипломат і не політик і сказав би прямо в очі Трампу: «давайте кінчати з цим цирком». Зеленський цього сказати не може, і слава Богу», – додав Маринович.

За словами Мариновича, в нинішній ситуації надія на те, що у Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського. Українське суспільство вже звикло до розколів, це – наша природня стихія. Натомість розкол у російських елітах – це значно для Путіна страшніше.

«Якщо він погодиться з будь-яким миром – хай навіть будуть виконані 90% його побажань, а 10% буде на користь України – все одно російські еліти, які стежать за тим, щоб у них був тільки сильний лідер, вирішать, що він спотикається. А значить його треба змінювати. У Росії еліт з таким мисленням є дуже багато», – додав Маринович.

Водночас у Росії є еліти, які мислять інакше: вони не показують свого незадоволення публічно, але прагнуть швидкого завершення «СВО», скасування санкцій і відновлення бізнесу. «Я розумію, але не сподіваюся на це. Я побоююся, що оточенню Путіна може набриднути оця його гра, яку воно може сприйняти як прояв слабкості лідера, і вони вимагатимуть показати світу «кузькіну мать», – розповів він.

Маринович пригадав путч 1991 року. За його словами, тоді в Росії було дуже багато еліт, які хотіли перебудови, нового економічного життя, можливостей і так далі. Але владу спробували захопити ті, які навпаки хотіли показати жорстку руку, бо для них Горбачов був занадто слабким лідером. «Тому в мене вимальовується саме така картина, що Путіну буде складніше підписати договір з Україною, ніж нам із ним. Навіть якщо Трамп виб’є з України якісь поступки», – підкреслив Маринович.

В інтерв’ю «Главкому» Маринович оцінює шанси України у війні на виснаження, аналізує, чому Захід вже не той, що раніше, та закликає українські церкви до більш рішучих дій.  

У 2024 році на Заході були переконані, що Путін в будь-якому разі проти членів НАТО не піде. Тільки реальні поразки можуть змусити Захід отямитися. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.

Читайте також:

Теги: росія війна путін українці Україна влада Мирослав Маринович картина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп справді вніс свій вклад у врегулювання кількох міжнародних конфліктів, однак багато з цих угод не призвели до реального миру
Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters
9 грудня, 2025, 02:53
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 2025, 20:00
В українській Вікіпедії налічується понад 1,4 млн статей
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
16 грудня, 2025, 15:29
Зіна має чималий гардероб
Бійцям 128-ї бригади допомагає воювати екзотична тварина
7 грудня, 2025, 21:15
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
17 грудня, 2025, 21:09
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
28 грудня, 2025, 01:58
Вертоліт Берегової охорони США, що літав у Пуерто-Рико минулого місяця
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
1 сiчня, 22:02
У грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
2 сiчня, 02:24
Владислав Вакуленко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників
Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка
2 сiчня, 09:00

Політика

Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua