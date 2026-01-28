Удар по Білогородці: росіяни вбили подружжя в день сімейного свята

Після загибелі Світлани та Максима родина відкрила збір коштів для підтримки дітей

Трагедія сталася напередодні важливої дати для родини – дня народження старшого сина Світлани

У ніч на 28 січня російські терористи вдарили по Білогородці на Київщині. Унаслідок ворожої атаки загинуло подружжя, пише «Главком» з посиланням на сторінку «Їх убила Росія».

У дворівневій квартирі на останньому поверсі перебували Світлана Блатова та її цивільний чоловік Максим. Вони загинули на місці. Квартира, яку пара нещодавно придбала в кредит і майже повністю виплатила, була повністю знищена вогнем,

Трагедія сталася напередодні важливої дати для родини – дня народження старшого сина Світлани, якому саме цього дня мало виповнитися 20 років. За словами близьких, жінка напередодні займалася підготовкою до свята та планувала провести більше часу з родиною.

У помешканні також перебувала чотирирічна донька Світлани. Дитину вдалося врятувати. Вона спала на нижньому рівні квартири. Наразі дівчинка перебуває з рідним батьком і старшим братом. Фізичних травм вона не зазнала, однак перебуває у стані сильного психологічного стресу.

Варто зазначити, що врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір.

За інформацією ДСНС, площа пожежі становила близько 600 м². Крім загиблих, ще кілька мешканців будинку постраждали, зокрема через гостру реакцію на стрес та отруєння чадним газом. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Світлані Блатовій було 40 років. Вона працювала косметологинею, була власницею двох студій краси та самостійно розвивала бізнес під час повномасштабної війни.

Знайомі, сусіди й клієнти описують її як надзвичайно працелюбну, енергійну та завжди позитивну людину, яка не боялася ризиків, постійно навчалася й підтримувала інших. Вона активно ділилася планами на майбутнє та мріяла показати світ своїм дітям.

Після загибелі Світлани та Максима родина відкрила збір коштів для підтримки дітей. До студій краси, які вона заснувала, люди приносять квіти, залишають слова співчуття та підтримки.

Як відомо, у ніч проти 28 січня близько 1:30 російський ударний безпілотник атакував житловий комплекс у селі Білогородка на Київщині. Внаслідок прямого влучання дрона зайнялися дах і верхній поверх шестиповерхового будинку.