Нічна атака на Київ: скільки будинків без тепла у лютневий мороз

За словами Кличка, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони

У ніч на 3 лютого внаслідок масованого удару російських окупантів по енергооб'єктах столиці виникли серйозні проблеми з опаленням. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони – наразі вони переважно залишаються без теплопостачання.

«Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання», – уточнив Кличко.

За словами мера столиці, комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи, а в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали пятеро мешканців Києва. З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку. На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти