У багатоповерхівці на Київщині вибухнув туристичний балон, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інцидент стався у селищі Коцюбинське на Київщині
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліцію викликав місцевий мешканець, який почув гучний вибух у квартирі сусідів

У Бучанському районі поліція з’ясовує обставини вибуху в багатоповерхівці, що стався через порушення правил поводження з газовим обладнанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався у селищі Коцюбинське. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який почув гучний вибух у квартирі сусідів.  

Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.

На місце події негайно прибули поліцейські та екстрені служби. Попередньо встановлено, що мешканці квартири намагалися нагріти воду, використовуючи туристичний газовий балон. Під час експлуатації приладу стався вибух.

Внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Поліція Київщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час користування газовими та електроприладами. 

Раніше повідомлялося про вибух у місті Славутич на Київщині, який стався у квартирі на п’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. Про інцидент до поліції повідомила жінка, яка почула гучний вибух. 

Також у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Степана Рудницького надійшло до рятувальників о 01:16. В одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.

