Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян

Ситуація в енергосистемі столичного регіону станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається критичною. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності та технічні пошкодження змушують енергетиків обмежувати споживання поза будь-якими планами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Важливо: Коли світло повертається, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. Це може спричинити стрибок напруги та нову хвилю аварійних відключень.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель людей.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій
Поліція застосувала зброю в Новобіличах під час затримання порушника
16 грудня, 2025, 18:53
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
17 грудня, 2025, 18:33
З 12 грудня Одеса живе без світла та подекуди без води
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
19 грудня, 2025, 16:01
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
3 сiчня, 14:14
Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, є загиблі
Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, є загиблі
Вчора, 04:28
Коли світло повертається, деякі споживачі вмикають все одразу, не чекаючи навіть перших пів години
Чи стали кияни споживати менше світла під час відключень: статистика від Yasno за листопад
25 грудня, 2025, 09:23
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 21:59
6 січня – Хрещення Господнє
Водохреще-2026: як святкують кияни (фото, відео)
6 сiчня, 09:43
РФ обстріляла столицю
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
Вчора, 06:55

Новини

У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua