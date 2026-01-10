У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла

Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян

Ситуація в енергосистемі столичного регіону станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається критичною. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності та технічні пошкодження змушують енергетиків обмежувати споживання поза будь-якими планами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Важливо: Коли світло повертається, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. Це може спричинити стрибок напруги та нову хвилю аварійних відключень.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель людей.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.