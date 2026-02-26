Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ

У Дарницькому районі росіяни пошкодили девʼятиповерховий будинок

Уночі 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Унаслідок обстрілу постраждало щонайменше три райони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДСНС.

Дарницький район

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих немає.

Голосіївський район

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу було локалізовано о 06:28 на площі 30 кв. м.

Печерський район

У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку, на території приватної садиби. Загоряння ліквідовано о 06:00 на площі 30 кв. м.

Наслідки ударів по столиці фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети.

Як повідомлялося, Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя.

До слова, у Харкові 25 лютого вперше було зафіксовано застосування російського FPV-дрона на оптоволокні. За даними слідства, близько 15:00 безпілотник діаметром 13 дюймів вдарив по території Київського району міста та влучив у дерево. Це перший підтверджений випадок використання FPV-дрона на оптоволоконному керуванні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.