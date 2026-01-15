Київські волонтери врятували лева, який утримувався просто неба в лютий мороз

Лев Хан опинився у важких умовах через війну

Лев на прізвисько Хан, який ледь не загинув від холоду у тісному вольєрі на Дніпропетровщині, тепер має теплий дім та професійний догляд і проходить реабілітацію в Центрі порятунку диких тварин у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UAnimals.

За словами волонтерів, Хан опинився у таких обставинах через війну. Його колишні власники, евакуюючись із Донеччини, залишили лева на «тимчасову перетримку» чоловіку на Дніпропетровщині й зникли. Новий тимчасовий господар не мав належних умов для утримання хижака, тож лев жив у тісному вольєрі просто неба.

«До чоловіка, звідки ми його забрали, він потрапив від інших власників, які евакуюючись із Донеччини віддали йому тварину на тимчасову перетримку, а самі зникли. Зрозуміло, що належних умов у чоловіка не було, та він це і сам розумів, тож шукав зоопарки, де б лева змогли прийняти в кращі умови», – розповіли у Центрі.

Вольєр, в якому утримувався Хан на Дніпропетровщині фото: Wild Animals Rescue Center

З огляду на сильні морози, таке перебування було для тварини смертельно небезпечним. Волонтери центру дізналися про критичну ситуацію та евакуювали Хана до села Чубинське, що під Києвом.

Зараз Хан адаптується до нових умов у закритому теплому вольєрі та під наглядом ветеринарів поступово оговтується від перенесеного стресу та холоду.

Зазначається, що перебування Хана під Києвом тимчасове, після відновлення волонтери планують перевезти лева до закордонного реабілітаційного центру.

Зооволонтери зазначають, що евакуацію та лікування оплачують власними силами. Проте через постійні вимкнення електрики та холоди утримувати диких тварин стає дедалі важче. Центр потребує підтримки небайдужих, аби забезпечити тепло для своїх підопічних.

Нагадаємо, зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА надали поради, як допомогти птахам і тваринам узимку.

До слова, «Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару. Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань.