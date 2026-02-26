Київщина: через російський обстріл постраждали два райони

Пошкодження зафіксовані у Вишгородському та Броварському районах

У Київській області рятувальники ліквідували наслідки комбінованої ворожої атаки. Зафіксовані пошкодження та загоряння у двох районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вишгородський район

фото: ДСНС

У селі Нові Петрівці зафіксовані руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Також у селі Старі Петрівці виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Броварський район

фото: ДСНС

У селі Погреби на території приватного домоволодіння загорілися речі та легковий автомобіль. Крім того, у селі Рожівка рятувальники ліквідували займання уламків БпЛА на відкритій місцевості.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України, випустивши 420 дронів та 39 ракет різних типів. Цілями окупантів стали обʼєкти критичної інфраструктури.

Так, російські терористи завдали удару по столиці. У Дарницькому районі окупанти пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Харків теж зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, загарбники атакували Запоріжжя, а також вдарили по Полтавській області та масовано обстріляли Вінниччину.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.