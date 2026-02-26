Головна Київ Новини
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рятувальники ліквідували наслідки комбінованої російської атаки
фото: ДСНС

Пошкодження зафіксовані у Вишгородському та Броварському районах

У Київській області рятувальники ліквідували наслідки комбінованої ворожої атаки. Зафіксовані пошкодження та загоряння у двох районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вишгородський район

Київщина: через російський обстріл постраждали два райони фото 1
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони фото 2
фото: ДСНС

У селі Нові Петрівці зафіксовані руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Також у селі Старі Петрівці виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Броварський район

Київщина: через російський обстріл постраждали два райони фото 3
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони фото 4
фото: ДСНС

У селі Погреби на території приватного домоволодіння загорілися речі та легковий автомобіль. Крім того, у селі Рожівка рятувальники ліквідували займання уламків БпЛА на відкритій місцевості.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України, випустивши 420 дронів та 39 ракет різних типів. Цілями окупантів стали обʼєкти критичної інфраструктури.

Так, російські терористи завдали удару по столиці. У Дарницькому районі окупанти пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Харків теж зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, загарбники атакували Запоріжжя, а також вдарили по Полтавській області та масовано обстріляли Вінниччину.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

