Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання – МАГАТЕ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання – МАГАТЕ
МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку, заявив Гроссі
фото з відкритих джерел

Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС

Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує «Главком»

Згідно із заявою Гроссі, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від «масштабної військової активності» зранку 20 січня.

Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

«МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку», – додав Гроссі.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.

Читайте також:

