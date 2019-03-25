Екс-міністр ЖКГ радить киянам ігнорувати платіжки за послуги з утримання будинків



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Апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Київська міська державна адміністрація незаконно підвищила тарифи на обслуговування прибудинкової території

Згідно з рішенням суду, Київська міська держадміністрація повинна виставляти рахунки киянам за послуги з утримання будинків і прибудинкових територій за тарифами, які діяли до 6 червня 2017 року за розпорядженням №442 від 30 квітня 2015 року.

Про це ГолосUA повідомив екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Кияни сьогодні можуть не платити за «липовими» платіжками, зазначив він.

«Є рішення суду, тому навіть смішно платити за ними. Раджу всім прочитати рішення Апеляційного адміністративного суду від 20 грудня 2018 року. Це рішення є на сайті 6-го Апеляційного окружного суду від 20 грудня», - підкреслив Кучеренко.

Екс-міністр додав, що Апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Київська міська державна адміністрація незаконно підвищила тарифи на обслуговування прибудинкової території, у зв'язку з чим зобов'язав КМДА з 20 грудня 2018 року виставляти рахунки за тарифами, прийнятими до 6 червня 2017 року.

КМДА повинна виконати рішення суду і вже з 20 грудня 2018 року виставляти рахунки за послуги з утримання будинків і прибудинкових територій за попередніми тарифами, які діяли до 6 червня 2017 року за розпорядженням №442 від 30.04.2015 року.

Кучеренко при цьому зазначив, що протягом розгляду справи КМДА не надала мостобудівну і землевідвідна документацію ні на один з будинків, а технічні паспорти радянського зразка надані тільки для третини житлових будинків. Тарифи та структура тарифів, за якими підприємства київської територіальної громади надавали послуги, були затверджені без перевірки їх економічної обгрунтованості і без необхідної документації. Водночас поділ цін на тарифи в залежності від терміну оплати до 20 числа не передбачено чинним законодавством.

«Відносно тарифів на тепло я не бачу підстав платити за рахунком, який викликає сумніви і не дає нам відповіді, як він нараховувався. Київська влада цинічно порушує закон, і ми не можемо йти у неї на поводу. Це просто банда - «Київтеплоенерго» ще гірше, ніж був ДТЕК. Скоро будемо просити: «ДТЕК, повернися», - підсумував екс-міністр ЖКГ.