Екс-посадовця з Криму, який погорів на хабарі у Києві, судитимуть за держзраду

Факти держзради колишнім кримським чиновником були виявлені слідчими столичної прокуратури у ході розслідування провадження щодо хабарництва

Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, який обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Про це



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Факти держзради колишнім кримським чиновником були виявлені слідчими столичної прокуратури у ході розслідування провадження щодо хабарництва

Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, який обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

«У ході досудового слідства отримано беззаперечні докази того, що з квітня 2014 року по квітень 2015 року екс-посадовець надавав допомогу РФ та сприяв окупації Криму. Так, працюючи тимчасово виконуючим обов’язків заступника начальника Федеральної виконавчої служби судових приставів по «Республіці Крим», зловмисник забезпечував функціонування незаконно створеного представницького органу та сприяв представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності на території України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані факти державної зради були виявлені слідчими столичної прокуратури у ході розслідування іншого кримінального провадження, розпочатого у липні 2017 року за фактом прийняття двома високопосадовцями ПАТ «Укрзалізниця» пропозиції неправомірної вигоди у сумі майже 4 млн грн.

«Одним з підозрюваним виявився згаданий екс-начальник управління ДВС у Криму, який після переїзду з анексованого півострова влаштувався на посаду заступника начальника юридичного Департаменту ПАТ «Укрзалізниця» та невдовзі був викритий у хабарництві прокуратурою. Крім того, в межах даного кримінального провадження встановили факт умисного невнесення ним до електронної декларації відомостей про майно та грошові кошти», - інформують у ГПУ.

Слідство за вказаними епізодами також завершено, обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та ст. ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України також перебуває на розгляді у суді.

Як повідомлялося, прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальні акти стосовно шести депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у державній зраді.