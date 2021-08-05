Ексдиректора дитячого інтернату та підрядника підозрюють у розкраданні 300 тис. грн

Ексдиректору «Святошинського дитячого будинку інтернату» загрожує до восьми років ув'язнення

Столичні правоохоронці викрили ексдиректора «Святошинського дитячого будинку інтернату» та керівника підрядної організації у розтраті та привласненні бюджетних коштів, виділених на встановлення системи кондиціонування будинку-інтернату. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що між будинком-інтернатом та приватним товариством був укладений договір щодо встановлення системи кондиціонування та вентиляції будинку-інтернату та здійснення її оплати за рахунок коштів місцевого бюджету.

Після встановлення обладнання колишній керівник дитячого будинку без залучення спеціалістів з технагляду надав розпорядження здійснити оплату послуг, обсяг якої був завищений на суму близько 300 тис. грн.

За результатами розслідування ексдиректору інтернату та керівнику приватного товариства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.