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Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
НАБУ не називає прізвища підозрюваного, проте ним, вочевидь, є Володимир Топчій
фото з відкритих джерел

Колишній посадовець вклав бюджетні кошти у власне підприємство

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем ексзаступнику міністра аграрної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році тодішній топпосадовець та ексзаступник керівника районної адміністрації підробили службові документи для виділення коштів з бюджету для підприємства у галузі рослинництва. Кошти були виділені як компенсація витрат на придбання садивного матеріалу. Йшлося про 27 млн грн з бюджету.

Однак ці кошти ексзаступник міністра разом зі спільником внесли як статутний капітал для свого підприємства. За інформацією джерел Суспільного, фігурантом справи є  Володимир Топчій.

У серпні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Тоді фігурантами були перший заступник міністра аграрної політики та продовольства та колишній заступник міністра економіки. На той момент першим заступником міністра агрополітки був Тарас Висоцький.

А навесні 2024-го Національне антикорупційне бюро заявило про викриття на масштабному заволодінні державною землею тодішнього очільника Міністерства аграрної політики Миколи Сольського.

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Теги: НАБУ САП Україна підозра

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