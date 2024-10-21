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Експосадовець розтратив понад півмільйона гривень під час закупівлі обладнання: деталі справи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Експосадовець розтратив понад півмільйона гривень під час закупівлі обладнання: деталі справи
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: пресслужба поліції Києва

Закупівля відбулася за завищеною ціною, що призвело до збитків для ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод

У столиці слідчі завершили досудове розслідування у справі експосадовця ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» щодо розтрати понад півмільйона гривень на закупівлі електричного обладнання. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, заступник генерального директора підприємства дав незаконну вказівку провести закупівлю силових діодів без дотримання необхідних вимог.

Тендерна процедура була організована так, щоб перевагу мав один постачальник, вимоги до якого були прописані спеціально під його можливості, попри відсутність у нього необхідного обладнання.

Закупівля відбулася за завищеною ціною, що призвело до збитків для ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» на суму близько 520 тис. грн.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що посадовцю Київського Палацу дітей та юнацтва повідомлено про підозру у службовій недбалості через значне завищення вартості вентиляційної системи, встановленої на об'єкті «Водної станції». 

Теги: завод розслідування поліція суд

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