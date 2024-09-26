На заводі Samsung працівники отримали радіаційне опромінення: що очікує на компанію

Протягом року у компанії відбуваються страйки профспілок: люди вимагають підвищення зарплати та поваги до праці

Пристрій безпеки на виробництві, який повинен вимикати випромінювання, не спрацював через недбалість команди

В Південній Кореї визнали, що Samsung Electronics порушила правила радіаційної безпеки, піддавши працівників опроміненню на заводі з виробництва напівпровідників. Про це повідомляє Bloomberg.

Комісія з ядерної безпеки наклала штраф у 10,5 млн вон ($7,9 тис.). Також компанія може отримати додаткові штрафи за два інші порушення.

У травні двоє робітників заводу Samsung у Гіхені, за 40 км від Сеула, зазнали радіаційного впливу (значно вищого за річну норму) під час техобслуговування обладнання для аналізу кремнієвих пластин. Обох госпіталізували. Пристрій безпеки, який повинен вимикати випромінювання при відкритті дверей, не спрацював через недбалість команди.

Samsung заявила, що співпрацюватиме з дослідниками та допоможе постраждалим, а також вживе заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, виробництво на головному заводі Samsung Electronics на півдні Індії зупинилось через масштабний страйк сотень працівників. Завод у Шріперумбудурі, на якому працює близько 1800 осіб, забезпечує 20-30% річного доходу Samsung в Індії, що становить $12 млрд. Лідер профспілки Е. Мутукумар оцінив, що внаслідок дій страйкарів порушено близько половини щоденного обсягу виробництва заводу.

За два місяці до цього, National Samsung Electronics Union (NSEU) – профспілка працівників південнокорейської компанії Samsung Electronics – оголосила безстроковий загальний страйк. Як пояснює CNBC, понад 6,5 тис. співробітників Samsung вийшли на триденний страйк ще у понеділок, вимагаючи поваги до праці, а також збільшення відпусток та покращення системи преміювання.

До слова, працівники Samsung провели перший страйк в історії компанії. Минулого тижня Samsung попередньо звітувала про збільшення доходів у другому кварталі на 22-25% . У першому кварталі вона зросла на 13%. Акції компанії не змінилися у вартості за підсумками торгів у середу.