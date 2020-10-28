Ексспікер Ради Литвин хоче стати ректором провідного вишу України



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Володимира Литвина раніше не раз звинувачували в плагіаті Фото: «Страна»

Володимир Литвин балотується у ректори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Колишній глава Верховної Ради та керівник Адміністрації президента часів Леоніда Кучми Володимир Литвин став кандидатом у ректори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомив викладач філософського факультету університету Андрій Черних.

На цей час Литвин є головою наглядової ради університету.

Повний список кандидатів у ректори Київського національного університету:

Болтівець Сергій

Хромець Віталій

Вижва Сергій

Копиленко Олександр

Куцевич Максим

Конверский Анатолій

Литвин Володимир

Захарченко Петро

Чудовська Ірина

Вітренко Андрій

Бугров Володимир

Як відомо, Володимир Литвин протягом восьми років очолював Верховну Раду України. Також кілька років він працював головою Адміністрації президента за часів Леоніда Кучми.

Варто відзначити, що Литвина не раз звинувачували в плагіаті. Наприклад, публікація 2002 році в газеті «Факти і коментарі» від 19.01.2002 під назвою «Громадянське суспільство: міфи і реальність» виявилася перекладом статті Томаса Карозерса «Подумаємо ще раз: громадянське суспільство» в журналі Foreign Policy. А у 2008 році в плагіаті статті Сергія Капіци Литвина звинуватив політолог Володимир Корнілов.

До слова, минулого тижня Володимир Литвин заявив, що захворів на коронавірус Covid-19.