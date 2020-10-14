Помер український мовознавець Олександр Пономарів
«Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві» – Порошенко
Сьогодні, 14 жовтня, помер видатний український мовознавець і викладач Олександр Пономарів. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні на Покрови помер Олександр Данилович Пономарів, видатний мовознавець і викладач. Олександр Данилович викладав у мене українську мову. Вічна пам’ять і співчуття близьким. Ховатимуть Олександра Даниловича у суботу», – зазначив він.
Петро Порошенко у своєму Твіттері з сумом повідомив про тяжку втрату.
«Пішов у вічність Олександр Пономарів – професор, науковець, блискучий знавець української мови, пристрасний її поціновувач і популяризатор. Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві», – написав п’ятий президент.
Пішов у вічність Олександр Пономарів — професор, науковець, блискучий знавець української мови, пристрасний її поціновувач і популяризатор.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 14, 2020
Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві. pic.twitter.com/H5n6BSmTgy
Нагадаємо, 10 жовтня, помер відомий український поет Микола Петренко.