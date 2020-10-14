Помер український мовознавець Олександр Пономарів



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Помер видатний український мовознавець і викладач Олександр Пономарів

«Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві» – Порошенко

Сьогодні, 14 жовтня, помер видатний український мовознавець і викладач Олександр Пономарів. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на Покрови помер Олександр Данилович Пономарів, видатний мовознавець і викладач. Олександр Данилович викладав у мене українську мову. Вічна пам’ять і співчуття близьким. Ховатимуть Олександра Даниловича у суботу», – зазначив він.

Петро Порошенко у своєму Твіттері з сумом повідомив про тяжку втрату.

«Пішов у вічність Олександр Пономарів – професор, науковець, блискучий знавець української мови, пристрасний її поціновувач і популяризатор. Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві», – написав п’ятий президент.

Пішов у вічність Олександр Пономарів — професор, науковець, блискучий знавець української мови, пристрасний її поціновувач і популяризатор.



Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві. pic.twitter.com/H5n6BSmTgy — Петро Порошенко (@poroshenko) October 14, 2020

Олекса́ндр Дани́лович Пономарі́в народився 17 жовтня 1935 у Таганрозі. Український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч.

Доктор філологічних наук (1991), професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік АН ВШ України (1998), заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка; відповідальний редактор газети »Київський університет»; головний редактор «Записок Наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького».

Пономарі́в автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови, її відродження та утвердження як державної, укладач і редактор навчальних посібників та словників різних типів.

Нагадаємо, 10 жовтня, помер відомий український поет Микола Петренко.