Головна Київ Новини
search button user button menu button

Електропостачання в Києві відновлене – ДТЕК

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Електропостачання в Києві відновлене – ДТЕК
Вранці рашисти вкотре атакували енергетичні об'єкти в Україні
фото з відкритих джерел

У столиці застосовані екстрені обмеження електропостачання 

ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві після ранкової атаки. Станом на 18:00 спеціалісти компанії перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві – клієнти знову зі світлом. Про це повідомила пресслужба компанії.

Однак за вказівкою «Укренерго» наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання.

«У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії – вмикати енергоємні прилади почергово та знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00», – йдеться в повідомленні. 

Як відомо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах зникло водопостачання. Також частина столиці була знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині

Згодом влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.

Читайте також:

Теги: Укренерго енергетика Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство оборони РФ звинуватило ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream
РФ може атакувати європейську енергетичну інфраструктуру – британський генерал
Сьогодні, 16:55
Окупанти атакували об’єкт електроенергії на Кіровоградщині
Очільник ще однієї області підтвердив удар по об’єкту енергетики
Сьогодні, 09:13
Постраждалих внаслідок ракетної атаки на Буковині немає
Ракетний удар по Буковині: об'єкт енергетики зазнав критичних пошкоджень
Сьогодні, 14:08

Новини

Електропостачання в Києві відновлене – ДТЕК
Електропостачання в Києві відновлене – ДТЕК
Справу росіянина, який розчленував наречену, передано до суду (фото)
Справу росіянина, який розчленував наречену, передано до суду (фото)
Кличко відзвітував про ситуацію на енергооб‘єктах
Кличко відзвітував про ситуацію на енергооб‘єктах
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)
Київська влада повідомила, скільки повітряних цілей ворога було збито над столицею
Київська влада повідомила, скільки повітряних цілей ворога було збито над столицею
Чи планується евакуація мешканців Київщини: роз'яснення влади (відео)
Чи планується евакуація мешканців Київщини: роз'яснення влади (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети
22K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
20K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
16K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
13K
Путін в облозі. Чи буде війна між ФСБ та армійськими?
12K
31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту