Електропостачання в Києві відновлене – ДТЕК

У столиці застосовані екстрені обмеження електропостачання

ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві після ранкової атаки. Станом на 18:00 спеціалісти компанії перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві – клієнти знову зі світлом. Про це повідомила пресслужба компанії.

Однак за вказівкою «Укренерго» наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання.

«У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії – вмикати енергоємні прилади почергово та знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах зникло водопостачання. Також частина столиці була знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині.

Згодом влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.