Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Буковині: об'єкт енергетики зазнав критичних пошкоджень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Буковині: об'єкт енергетики зазнав критичних пошкоджень
Постраждалих внаслідок ракетної атаки на Буковині немає
фото ілюстративне

Окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Дністровському районі

У Чернівецькій області внаслідок сьогоднішньої ранкової ракетної атаки постраждалих серед населення немає. Про це повідомив голова місцевої ОВА Руслан Запаранюк місцевому виданню.

Відомо, що об’єкт критично-енергетичної інфраструктури у Дністровському районі, у який сьогодні влучили під час ранкового обстрілу, має значні пошкодження.

«На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав, критичні. Удар по цьому об’єкту вплине на енергетичну систему усієї України», – сказав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Удар по інфраструктурі. Що відбувається в регіонах (оновлюється)
Теги: Чернівецька область війна росія окупанти Україна електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З появою світла не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади
Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
Сьогодні, 13:42
У Київській області вводяться екстрені відключення електроенергії
Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики
Сьогодні, 10:29
Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України
В Україні вводяться екстрені відключення електроенергії
Сьогодні, 09:24

Події в Україні

У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)
Хмельницькі депутати забрали землю у двох релігійних громад УПЦ МП
Хмельницькі депутати забрали землю у двох релігійних громад УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
22K
У Херсоні прогриміли вибухи
19K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
17K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
11K
31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту