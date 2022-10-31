Ракетний удар по Буковині: об'єкт енергетики зазнав критичних пошкоджень

Постраждалих внаслідок ракетної атаки на Буковині немає

Окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Дністровському районі

У Чернівецькій області внаслідок сьогоднішньої ранкової ракетної атаки постраждалих серед населення немає. Про це повідомив голова місцевої ОВА Руслан Запаранюк місцевому виданню.

Відомо, що об’єкт критично-енергетичної інфраструктури у Дністровському районі, у який сьогодні влучили під час ранкового обстрілу, має значні пошкодження.

«На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав, критичні. Удар по цьому об’єкту вплине на енергетичну систему усієї України», – сказав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.