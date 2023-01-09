«Укренерго» попереджає про зростання споживання електроенергії: причина

Складною ситуація з електропостачанням залишається у прифронтових регіонах на сході та півдні

Енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію низки електростанцій

Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня. Про це повідомляє пресслужба «Укренеро».

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«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

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Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що російські терористи готуються до нових обстрілів України навіть попри те, що відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Розвідка повідомила, що може стати ціллю окупантів.