Енріке Іглесіас дасть концерт на Олімпійському

Шоу заплановане на 30 вересня

Іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор Енріке Іглесіас дасть концерт у Києві. Про це йдеться у його повідомленні на Twitter.

Відповідно до нього, шоу заплановане на 30 вересня. Воно має відбутися на НСК «Олімпійський». Початок концерту – 18 година.

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



