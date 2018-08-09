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    Новини

    Енріке Іглесіас дасть концерт на Олімпійському

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    Енріке Іглесіас дасть концерт на Олімпійському

    Шоу заплановане на 30 вересня

    Іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор Енріке Іглесіас дасть концерт у Києві. Про це йдеться у його повідомленні на Twitter.

    Відповідно до нього, шоу заплановане на 30 вересня. Воно має відбутися на НСК «Олімпійський». Початок концерту – 18 година.

    Квитки можна придбати з 20 серпня. Їх ціни поки що невідомі.

    Нагадаємо, зіркова пара Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вперше показали фото своїх новонароджених дітей.

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