Названо найбільший будівельний тендер 2024 року

Найвартіснішу одноразову закупівлю в Україні минулого року здійснила столична влада

Проєкт розширення столичної підземки в бік житлового масиву Виноградар здобув звання найдорожчого тендера 2024 року. Вартість робіть складає 13,8 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою».

У серпні 2024-го комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало договір із ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар за 13,8 млрд грн.

Загалом передбачено зведення двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди».

Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3,78 км.

скриншот з ProZorro

Зазначимо, що дві нові станції ще у 2019 році почала будувати в Києві фірма «Київметробуд». Планувалося, що їх відкриють у грудні 2021 року. Однак строки завершення робіт неодноразово відкладалися. Зрештою, через це Київський метрополітен розірвав договір із «Київметробудом».

Новий підрядник (компанія «Автострада») розпочав роботи за власні кошти в листопаді 2024 року і має завершити їх до кінця 2026-го.

Вінницькою фірмою, заснованою у 2015 році, володіє бізнесмен Максим Шкіль.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення. Про це йдеться в наказі №964 від 25 грудня.