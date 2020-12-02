Епідемія в Києві: скільки столичних медиків захворіло на коронавірус

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу померли шість медпрацівників

За час пандемії в Києві на коронавірус захворіли 3072 медичних працівники, шість із них померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Збільшується, на жаль, і кількість хворих серед медиків. Інфікуються вони, переважно, на роботі. Бо медики сьогодні – на передовій у боротьбі з вірусом і рятують життя та здоров'я людей. А киян, що потребують медичної допомоги, все більше. Тому більше і лікарів, медсестер, санітарів, які, ризикуючи своїм здоров'ям, рятують хворих на Covid-19», – сказав Кличко.

Станом на сьогодні у стаціонарах лікуються 59 медиків, хворих на коронавірус. Одужали 2587.

Кличко зазначив, що у столиці є випадки і повторного захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Кілька медиків підхопили вірус вдруге.

«Я закликаю всіх: коли не дотримуєтесь правил, коли нехтуєте своїм здоров'ям, – треба думати і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати. Давайте свідомо ставитися до ситуації!» – наголосив мер.

Коронавірус в Україні

Всього 758264

Хворіють 376493

Одужали 369054

Померли 12717

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Як повідомлялося, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

Очільник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня виявився неефективним у Києві.