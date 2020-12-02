У Києві знову понад 1,7 тис. нових хворих на коронавірус за добу

У столиці найбільша кількість нових випадків Covid-19 серед регіонів України

За минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 23763 особи (за добу 511), померли 1339 осіб (за добу 16)

У Київській області зафіксовано 39503 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 975 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 841 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 13240 осіб (за добу 360), померли 703 людини (за добу 12).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 758264 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 1 грудня зафіксовано 13141 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 1 грудня у Києві було підтверджено 72277 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1799 осіб.

У Київській області було зафіксовано 38528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 841 нового хворого.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.