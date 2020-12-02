Стрімке поширення коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

Столичний голова розповів, як місто протистоїть епідемії

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах стрімкого зростання захворюваності на коронавірус.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки медиків захворіли на коронавірус у столиці;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про блокування будівництва Подільсько-Воскресенського мосту;

про виплати постраждалим мешканцям будинку на Позняках.





Як повідомлялося, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 758264

Хворіють 376493

Одужали 369054

Померли 12717

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Очільник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня виявився неефективним у Києві.