  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стрімке поширення коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

    • Розсилка
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Стрімке поширення коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Столичний голова розповів, як місто протистоїть епідемії

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах стрімкого зростання захворюваності на коронавірус.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки медиків захворіли на коронавірус у столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про блокування будівництва Подільсько-Воскресенського мосту;
    • про виплати постраждалим мешканцям будинку на Позняках.


    Як повідомлялося, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      758264
    • Хворіють
      376493
    • Одужали
      369054
    • Померли
      12717

    Очільник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня виявився неефективним у Києві. 

    Теги: Віталій Кличко Київ лікар лікарня карантин кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies