На Донеччині назвали кількість важких хворих на Covid-19



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На амбулаторному лікуванні в області перебувають понад 400 мешканців регіону

У Донецькій області 26 хворих з Covid-19 перебувають в стаціонарі. Водночас понад 400 людей проходять амбулаторне лікування. Таку інформацію надав «Главкому» заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

За даними чиновника, серед вказаних 26 хворих є одна жінка у важкому стані, але не через коронавірус, а через супутнє захворювання.

Педенко заявив, що в області достатньо апаратів штучної вентиляції легень. За його словами, за останній час лікарні отримали 10-15 апаратів як гуманітарну допомогу і 11-12 апаратів було придбано за гроші, які надала область. Сьогодні 305 апаратів штучної вентиляції легень є у лікарнях, які визначені для лікування Covid-19, зазначив фахівець.

Також Педенко повідомив, що переважна більшість стаціонарних пацієнтів перебуває у Міській інфекційній лікарні Костянтинівки і у Маріупольській лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, коронавірус у Слов’янську поширився від однієї з працівниць психоневрологічного інтернату.

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