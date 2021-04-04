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    Фахівець розповів, до якого рівня зростуть ціни на нерухомість у Києві в цьому році

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    Вкладення в нерухомість користуються популярністю через зниження банківських ставок за депозитами - Фахівець розповів, до якого рівня зростуть ціни на нерухомість у Києві в цьому році
    Вкладення в нерухомість користуються популярністю через зниження банківських ставок за депозитами

    На перепродажу квартири можна заробити до 30-40% від її вартості за час будівництва

    У Києві вартість нерухомості постійно зростає. У 2020 році ціна на квартири в новобудові підвищилася на 10-15%. При цьому у 2021 році очікується ще більший приріст. І все це на тлі істотного зменшення кількості пропозицій на ринку.

    Про це повідомляє «НВ».

    Головною причиною для зростання цін став рівень споживчої інфляції, який досягнув за рік 7,5%.

    Дорожчає паливо на тлі зростаючих цін на нафту, дорожчає і бетон. А у 2021 році очікується зростання вартості й інших будівельних матеріалів. Все це вилилося в те, що квадратний метр на первинному ринку Києва зараз обійдеться в середньому вже в 35 тис. грн.

    При цьому компанії-забудовники для виходу на прибуток змушені піднімати ціни, щоб відіграти зростання витрат. А українські банки, як зізнаються самі будівельники, неохоче надають фінансування під нові будівельні проєкти, через що компанії часто залишаються сам на сам зі своїми фінансовими проблемами. В результаті вони перекладають їх на покупців.

    Кошти у потенційних покупців є – банківські вклади українців у 2020 році зросли на 26,4% – це найвищий темп надбавки за останні 10 років. Для багатьох співвітчизників покупка квартири – головна альтернатива банківським депозитам.

    Підштовхуваний попитом, рівень цін на квадратні метри може набрати ще до 20% в цьому році, вважають гравці ринку.

    «Активізувалися покупці житла бізнес – і преміумкласу. Купують і для себе, і з метою перепродажу», – говорить Ганна Лаєвська, комерційний директор Інтергал-Буд.

    А ось популярні кілька років тому смартквартири площею по 20 кв. м виявилися незатребуваними. В них важко перебувати на ізоляції або працювати віддалено, особливо декільком членам сім’ї.

    Вкладення в нерухомість користуються популярністю через зниження банківських ставок за депозитами нижче 8% в гривні та прагнуть до нуля в доларах. Забудовники ж приваблюють інвесторів більш високими доходами. На перепродажу квартири можна заробити до 30-40% від її вартості за час будівництва будинку, тобто в середньому за півтора-два роки.

    Теги: Київ нерухомість бізнес ціни фінансування
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