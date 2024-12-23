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Студенти КНУ ім. Шевченка вимагають звільнення відомого професора

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Студенти КНУ ім. Шевченка вимагають звільнення відомого професора
Микита Василенко заявив, що європейські військові швидко покращать демографічну ситуацію в Україні
фото з відкритих джерел

Студпарламент Навчально-наукового інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації інституту через скандальні заяви Василенка

Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви. Про це йдеться у повідомленні Навчально-наукового інституту журналістики КНУ.

«У зв’язку з систематичними виступами викладача Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микити Кімовича Василенка на проросійських майданчиках, сексистськими висловлюваннями та просуванням російських наративів, Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголошує бойкот адміністрації інституту», – йдеться у заяві студентів.

Наголошується, що з 23 грудня 2024 року і до моменту звільнення Василенка з університету, студентський парламент:

  • Відмовляється від співпраці з адміністрацією Навчально-наукового інституту журналістики.
  • Вимагає негайної реакції на нашу заяву та забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України.

«Ми наголошуємо, що це мінімальні заходи, які ми змушені застосувати. Якщо адміністрація продовжуватиме ігнорувати думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій. Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів», – заявив студпарламент.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше.

Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

Теги: Україна демографічна криза Київ скандал університет

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