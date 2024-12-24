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Киянин продавав гранатомети через інтернет: як його покарав суд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Киянин продавав гранатомети через інтернет: як його покарав суд
Обвинувачений визнав себе винним та розкаявся у вчиненому
фото з відкритих джерел

41-річний зловмисник через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів

Суд оголосив вирок 41-річному киянину, який незаконно придбав, зберігав та у подальшому збував бойові припаси і вибухові пристрої. Про це повідомляє пресслужба міської прокуратури.

Слідство встановило, що 41-річний зловмисник через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.

«Після узгодження вартості та умов доставки, отримання авансового платежу, фігурант відправляв «товар» через популярні поштові відділення. Правоохоронцями проведено дві оперативні закупки у ході яких задокументовано збут обвинуваченим промислово-виготовлених ракетних протитанкових гранат РПГ АТ-4», – йдеться в повідомленні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва обвинуваченого засуджено до п'яти років та одного місяця позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави.

За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.

Теги: вирок інтернет суд Київщина зброя

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