Фінал Ліги чемпіонів: перші фани залишать Київ вже о 2:00 ночі

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Лише за ніч з аеропорту «Бориспіль» відправиться півсотні рейсів до Британії та Іспанії

Перші футбольні фани, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів, залишать Київ вже о 2:00 ночі.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Лише за ніч з аеропорту «Бориспіль» відправиться півсотні рейсів до Британії та Іспанії.

Нагадаємо, у Київ на фінал Ліги чемпіонів прибули понад 20,2 тисячі вболівальників. Лише 26 травня у столицю прибули 43 чартерних рейси — 23 зі вболівальниками «Ліверпуля» та 20 з фанами «Реала».

Зазначимо, що літаки будуть відправлятися з інтервалом 5-10 хвилин

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей виграв іспанський «Реал» (Мадрид).

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.