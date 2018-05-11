Фірми, створені одними юристами, розіграли 45 млн грн на ремонт київського парку

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У парку «Перемога» зроблять капітальний ремонт

Роботи виконає фірма «Аркада Буд Холдинг»

КО «Київзеленбуд» 11 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Аркада Буд Холдинг» ремонт парку за 44,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «ProZorro».

Цьогоріч виконають капітальний ремонт парку «Перемога» у Дніпровському районі. Там з’являться будинок садівника, вбиральня, дитячий, волейбольний, баскетбольний і workout-майданчики, лави, урни, альтанки, декоративні елементи паркового дизайну вхідної зони, пішохідні доріжки та алеї з фібробетону.

За підсумковою відомістю ресурсів, рослинна земля коштує 320 грн/куб. м.

Днями КП з утримання зелених насаджень Оболонського району Києва купило рослинний ґрунт по 227 грн./т без ПДВ, але з доставкою на Оболонь. За даними з відкритих джерел, кубометр родючого ґрунту важить 1,2-1,3 тони, тобто ціна становить близько 272-295 грн/куб. м, що на 8% дешевше від тендерної ціни «Київзеленбуду».

Натомість КП з утримання зелених насаджень Печерського району Києва у квітні замовило його на 17% дорожче – по 375 грн/куб. м без ПДВ із доставкою на Печерськ.

Бетон В25 П4 F200 W6 20-40 мм із фіброю обійдеться у 1 689 грн/куб. м. На сайті групи «Ковальська» ціни його різновидів без фібри починаються від 1 706 грн/куб. м.

Щебінь М1000 20-40 мм замовили по 623 грн/куб. м.

Паркові лави з невідомими характеристиками коштують 8 938 грн/шт.

Гарантійний строк становить три роки. На заробітну плату піде 8,31 млн грн, тобто 19% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 571 тис грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 44,74 млн грн.

За даними системи «YouControl», фірма «Аркада Буд Холдинг» заснована у січні 2017 року двома компаніями: ТОВ «Юридична фірма «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична фірма «Юрбізнес консалтинг». На той час директором був Валерій Резнік.

Пізніше засновницею та керівником «Аркада Буд Холдинг» стала Людмила Заборська.

Усього з липня 2017 року переможець отримав підрядів на 79,48 млн грн., майже всі – у «Київзеленбуду», з яких нинішній – найбільший.

Єдиний конкурент ТОВ «Пром Атлон» із нижчою на 15% ціною не завантажив жодного документа, тому він був відхилений. Фірму створили в квітні 2017 року ті ж «ЮФ «Бізнес пропозиції» та «ЮФ «Юрбізнес консалтинг». Тоді нею керував Олександр Руденок.

Згодом «Пром Атлон» переписали на Григорія Калниболотчука, який у 2012-2016 роках працював водієм КК «Київавтодор», а директором стала бухгалтерка Ірина Мехед.

Суперник не вигравав торгів, але брав участь у двох інших тендерах «Київзеленбуду» і тендері Служби зовнішньої розвідки, де всюди перемогла «Аркада Буд Холдинг».

Джерело: Наші гроші